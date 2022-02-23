Китай передумал помогать Украине: санкций против Путина не будет

Китай отверг односторонние санкции в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.
Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, сообщает CGTN.
Позиция Китая
По ее словам, разрешить ситуацию нужно путем "диалога и консультаций".
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"Санкции никогда не были эффективным способом решения проблем, и Китай всегда выступал против односторонних санкций", – сказала она.
Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина – не исключение", – сказал он.
Видимо, Китай поддержит Украину на фоне угрозы со стороны России только словесно.
Что произошло
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".
- Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку действиям России и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.