Китай передумал помогать Украине: санкций против Путина не будет

Хуа Чуньин отметила, что Китай всегда выступал против односторонних санкций

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Китай отверг односторонние санкции в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.

Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, сообщает CGTN.

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Позиция Китая

По ее словам, разрешить ситуацию нужно путем "диалога и консультаций".

"Санкции никогда не были эффективным способом решения проблем, и Китай всегда выступал против односторонних санкций", – сказала она.

/ Фото: РБК

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина – не исключение", – сказал он.

Видимо, Китай поддержит Украину на фоне угрозы со стороны России только словесно.

Что произошло