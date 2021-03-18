Кива собрал 50 подписей депутатов за освобождение пропагандиста, но суд отложили – источник

Пророссийские нардепы хотели изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы

Заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны были рассматривать апелляцию об изменении меры пресечения прокремлевскому пропагандисту Юрию Дудкину, перенесено на следующую неделю.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" сообщил проверенный источник в правоохранительных органах.

Сегодня, 18 марта, должно было состояться рассмотрение апелляции о замене ареста на альтернативный меру пресечения, не связанную с лишением свободы. 50 депутатов по инициативе нардепа Ильи Кивы подписали просьбу отдать Дудкина им на поруки, однако заседание суда было перенесено на следующий вторник, 23 марта.

По другим данным, апелляция перенесена на четверг, 25 марта.

Напомним, что в конце февраля Служба безопасности Украины обвинила Дудкина в государственной измене и сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (Государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан), за что псевдо-эксперту может грозить от 12 до 15 лет лишения свободы.

Реклама

В качестве "военно-политического эксперта" Дудкин регулярно участвовал в передачах на запрещенных в Украине российских пропагандистских телеканалах, разжигал межнациональную вражду и наносил ущерб территориальной целостности и обороноспособности страны. За это он получал деньги от пропагандистов.

Кроме того, по заданию российских кураторов Дудкин создал киберсеть из групп в соцсетях, YouTube-канала и блогеров и на деньги из РФ распространял с их помощью заказной контент.

Также напомним, что СБУ постоянно разоблачает кремлевских пропагандистов:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама