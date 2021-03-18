Українська
$ 27,7
32,99
  1. Последние новости Украины

Кива собрал 50 подписей депутатов за освобождение пропагандиста, но суд отложили – источник

18 марта, 19:02

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

Пророссийские нардепы хотели изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы

Заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны были рассматривать апелляцию об изменении меры пресечения прокремлевскому пропагандисту Юрию Дудкину, перенесено на следующую неделю.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" сообщил проверенный источник в правоохранительных органах.

Сегодня, 18 марта, должно было состояться рассмотрение апелляции о замене ареста на альтернативный меру пресечения, не связанную с лишением свободы. 50 депутатов по инициативе нардепа Ильи Кивы подписали просьбу отдать Дудкина им на поруки, однако заседание суда было перенесено на следующий вторник, 23 марта.

По другим данным, апелляция перенесена на четверг, 25 марта.

Напомним, что в конце февраля Служба безопасности Украины обвинила Дудкина в государственной измене и сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (Государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан), за что псевдо-эксперту может грозить от 12 до 15 лет лишения свободы.

В тренде
Кива собрал 50 подписей депутатов за освобождение пропагандиста, но суд отложили – источник
Реклама

В качестве "военно-политического эксперта" Дудкин регулярно участвовал в передачах на запрещенных в Украине российских пропагандистских телеканалах, разжигал межнациональную вражду и наносил ущерб территориальной целостности и обороноспособности страны. За это он получал деньги от пропагандистов.

Кроме того, по заданию российских кураторов Дудкин создал киберсеть из групп в соцсетях, YouTube-канала и блогеров и на деньги из РФ распространял с их помощью заказной контент.

Также напомним, что СБУ постоянно разоблачает кремлевских пропагандистов:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

арест измена мера пресечения апелляция государственная измена пропагандисты Илья Кива

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Задержанный признался в убийстве семилетней Маши в Херсонской области
Задержанный признался в убийстве семилетней Маши в Херсонской областиДругие регионы
Дожди, ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о мерзкой погоде
Дожди, ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о мерзкой погодеУкраина
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
Минздрав увеличил интервал между дозами Covishield: Ляшко назвал причину
Минздрав увеличил интервал между дозами Covishield: Ляшко назвал причинуУкраина
Будет ли локдаун? Как власти городов в Украине борются с COVID-19
Будет ли локдаун? Как власти городов в Украине борются с COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять