Ученые внезапно поблагодарили Киву за защиту диссертации: что они говорят

"Сегодня" разбираются в самой сути скандала с диссертацией новоиспеченного кандидата наук области государственного управления

Начало этой недели ознаменовалось событием, которое вызвало возмущение у значительной части общества – в особенности ученых. Нардеп Илья Кива защитил перед уважаемым ученым советом степень кандидата наук в области государственного управления.

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Корреспондент "Сегодня" Дмитрий Волков разбирался, причем тут вообще уважение и действительно ли Илья Кива сделал что-то плохое.

"Я искренне благодарен новоиспеченному доктору Киве за то, что, кажется, наконец-то, у нас появился шанс на то, что прорвется этот давний гнилой гнойник, который почему-то никого, кроме, собственно, научных кругов не интересовал", – говорит кандидат биологических наук Евгений Дикий.

В отличие от работ Ильи Владимировича, ссылки на научные работы Евгения Дикого можно найти на специальных научных международных ресурсах. Но Дикому соискание ученой степени стоило значительной части жизни, потраченной на экспедиции, исследования, наблюдения, изучение научных работ коллег.

"Что является доказательством для ученого, что он сделал что-то хорошее, ценное для мира? Нельзя ограничиваться Киевом или каким районом, деревней. Либо ты в мире, либо тебя нет вообще. Только публикации. Этих публикаций нет ни у Кивы, ни у членов диссертационного совета, проголосовавших за него, за всю их жизнь", – констатирует доктор медицинских наук, профессор Витор Досенко.

У него – множество практических изобретений и последователей. Досенко ежегодно участвует в отличии "Академическая негодность года", которую присуждают плагиаторам, псевдоученых, токсическим ректорам и чиновникам в сфере науки и образования. Именно на нее претендуют и новоиспеченный кандидат Кива и министр образования и науки Шкарлет – из-за его подмоченной плагиатом репутацией.

"Я призываю всех граждан – не обращать внимание ни на какие степени, что бы он вам ни показывал", – говорит Досенко.

Но почему среди тысяч псевдоученых, именно Илья Кива получил такой резонанс? Не последнюю роль, наверное, сыграл вот этот диалог с журналистом Даниилом Мокриком.

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Он просто внимательнее присмотрелся к Илье и раскопал, что тот во время подготовки к защите добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал несуществующие материалы научно-практических конференций. Но такие нарушения часто разоблачали и раньше, откуда же такой бум?

Мы с коллегами обратились к анализу различных точек зрения по этому поводу и пришли к выводу, что дело в самом Киве и теме его работы. Что сразу отталкивает? Кива откровенно врет и выкручивается даже во время защиты. Ответы звучат как откровенное издевательство:

"Спасибо за вопрос. Понял его полностью и хочу сказать, что ответ мы предоставим в следующей нашей научной работе".

А через некоторое время – совсем другое. По поводу этого же вопроса: "Я не расслышал в системе Zoom. Ну, потому что существовала определённая проблематика".

Идем дальше. Бывший милиционер откровенно заявляет, что через закон нельзя переступать.

"Существует мораль, а существует закон. Не всегда закон даёт возможность сохранить мораль. Или уберечь мораль. – То есть, Вы допускаете внесудебное наказанье? – Конечно, допускаю!" – признает Кива.

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Зачем писать законы, если ради какой-то морали их можно ставить? И это еще не все. Кива не уважает граждан. Он не только оскорбляет их плохими словами, но и угрожает убийством.

"Ты что, придурок? Я тебя сейчас голову отрежу", – так раз он угрожал активисту, именно тому элементу общества, которому посвящена его так называемая научная работа.

Естественно, ученые – не "Оппозиционная платформа – За жизнь". Они не хотят видеть в своих рядах такого красавца. Один ученый после защиты Ильи просто сжег свой диплом кандидата.

""Если говорить по существу его работы, то это плевок в лицо гражданского общества. И он неоднократно говорил и призвал к насилию по отношению к активистам. он обещал активистов закапывать. И этот человек пишет о гражданском обществе научную работу? Знаете, это – слишком", – признается гостевой лектор учебных программ Украинского католического университета Александр Ябчанка.

Илья ответил кандидату наук в своем стиле: "Сжег идиот один диплом. Лучше он себе на голову вылил и поджег – толку бы больше было".

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Никто из ученых дипломы не сжинао, но, чего греха таить, нынешняя система образования и науки производит немало дипломов не стоящих даже бумаги, на которой напечатаны.

"В Украине, во всяком случае в гуманитарной сфере, есть бизнес по написанию кандидатских, докторских работ. Я предполагаю, что Кива так ускоренно защищался, поскольку в этом году должен измениться порядок защиты. И будут диссертационные советы для защиты уже создаваться за другим принципу. И надо будет иметь публикации, которые бы индексировались в международных научно-метрических системах", – объясняет директор Института мировой политики Евгений Магда.

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А в нынешних условиях у без 5 минут кандидата наук Кивы и таких, как он, формально все в порядке: справки есть, какая-то работа есть, докладчик есть.

"Она проходила экспертизу и в министерстве образования. То есть, к ней не было претензий. Я видел кусочки его защита – абсолютно достойно выглядел диссертант", – считает официальный представитель Института подготовки кадров Государственной службы занятости Юрий Нестеряк.

Но это не конец истории. Присужденную Илье Киве ученую степень еще предстоит утвердить аттестационной коллегия Минобразования.

Если не утвердят, будут ли какие-то санкции к ученому совету, который признал политика ученым? Но если утвердят, тогда Илья Владимирович получит из наших карманов еще 15 процентов в своей депутатской зарплаты. А мы все еще раз просто утремося.

Напомним, что после защиты Кивы стало известно об увольнении его научного руководителя Владимира Гурковского. Нардеп пообещал "сделать" его министром образования.