Бывшего нардепа Илью Киву могут задержать в Москве по общему с Виктором Медведчуком делу. Об этом советник главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью Наташе Влащенко специально для YouТube-канала "Україна 24".
Геращенко объяснил, что Медведчук брал сотни или миллиардов долларов, чтобы подрывать Украину, совместно с Кивой. Поэтому последнего скоро задержат в РФ.
"Ему предъявят, где же вложенные деньги, где те батальоны, которые должны были поддерживать российских захватчиков", — сказал он.
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Кива-изменник
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киве сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- 15 марта стало известно, что Кива написал заявление о сложении депутатского мандата.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и народа. К примеру, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. После этого украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием возбудить уголовное производство.
- Недвижимость Кивы была обнаружена в элитном квартале в Конче-Заспе под Киевом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купил год назад, но кто дал ему деньги – Медведев или Путин – непонятно.