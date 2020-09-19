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Классическое бабье лето: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе

19 сентября, 15:03

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В ближайшую ночь еще возможны заморозки

В Украине погода на следующей неделе будет теплая и солнечная. В будние дни будет сухо, осадков стоит ожидать аж на выходных.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"В дальнейшем, почти всю неделю в Украине будет классическое "бабье лето" – солнце и теплая погода, до 22-28 градусов тепла. Дожди появятся в следующие субботу-воскресенье", – написала синоптик.

В то же время в воскресенье днем ожидается 20-24 градуса, только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами 17-19 градусов. Ночью на северо-востоке Украины возможны заморозки до 0-3 градусов.

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В Киеве в воскресенье будет светить солнце. Ночь – холодная, 5-7 градусов тепла, но днем ​​поднимется до около 20 градусов.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, какой погоды ждать украинцам нынешней осенью. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух уточнила, что более значительные температурные аномалии ожидаются в северных, центральных и восточных областях Украины. А более "традиционной" осенняя погода должна быть на западе и юге страны.

Тем временем в Украине начали собрать урожай. Эксперты ожидают, что он должен быть неплохим, однако народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху и проблемы с урожаем.

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