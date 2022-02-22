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Кличко ответил Путину: Киевская Русь уже стояла, пока Москва из болота вылезала

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 февраля, 10:03
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Мэр Киева призвал Запад ввести санкции против Москвы
Виталий Кличко высказался о выступлении Путина
Виталий Кличко высказался о выступлении Путина / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил обращение к украинцам по поводу российской агрессии против Украины. Он назвал выступление президента РФ Владимира Путина циничным и неадекватным.

"Из действий российской власти мы видим, что Россия фактически объявила Украине войну. В Донецке и Луганске куча российских войск, которые двигались туда всю ночь, оперативно после выступления Путина и признания им аббревиатурных образований. Это шла орда, которая называет себя "миротворцами". Бессмыслица и полное презрение к международному праву и суверенитету независимых стран. Цинично и неадекватно российский правитель поставил под сомнение существование украинского государства и украинского народа. Заметьте, Русь была Киевской, а Киев — великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва. Поэтому смиритесь с этим и поймите наконец: Украина выбрала свой путь и свое будущее. Оно — не в Российской империи, а в цивилизованном демократическом сообществе стран. За этот выбор мы заплатили высокую цену и отстаиваем уже 8 лет, отбивая российскую агрессию. Мы не боимся и будем бороться дальше", — сказал он.

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Кличко призвал страны Запада срочно ввести санкции против России.

"Демократический мир, надеюсь, понимает масштаб угрозы. Путин, который перечеркнул все дипломатические усилия, останавливаться не собирается. Поэтому партнеры Украины должны неотложно ввести весь пакет санкций против агрессора, который согласовали ЕС и НАТО. Мы благодарны тем государствам, лидеры которых заявили о готовности ввести санкции. Времени на разговоры нет. Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, ложь, имперские амбиции пора остановить, потому что аппетиты агрессора будут расти, и не только против Украины", — сказал он.

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