Кличко рассказал о ночных взрывах в Киеве: пострадавших нет

Поврежденную теплотрассу возле вокзала сегодня восстановят

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Ситуация в Киеве сложная, но контролируемая, хотя ночью были слышны взрывы.

Об этом на своей странице в Telegram заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Что происходит

"Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет. Поврежденную вчера теплотрассу у железнодорожного вокзала тепловики сегодня восстановят", – написал мэр.

По его словам, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева.

"Хочу отметить, что убирать мусор в городе, развозить продукты службы могут до комендантского часа. Т.е. с 07:00 до 20:00", – указал Кличко.

Напомним, россияне нанесли авиационный удар по Южному ж/д вокзалу в Киеве, но наши военные сбили ракету. Как стало известно, обломки повредили большую теплотрассу.

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Снаряд ударил возле гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Движение поездов продолжается.

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