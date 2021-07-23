Мальчику нужно было повзрослеть. Мендель в своей книге в пух и прах разнесла экс-премьера Гончарука

Экс-глава Кабмина часто срывался на фракции, в которой его откровенно ненавидели

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Коллаж "Сегодня"

Бывшему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку нужно было повзрослеть, прежде чем занимать такой высокий и ответственный пост. Об этом пишет экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в своей книге "Каждый из нас президент".

"В целом, Гончаруку просто нужно было повзрослеть. Это сложно далось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент, более часа игрался на приставке в Офисе партии, игнорируя всех политиков вокруг себя", – пишет бывший пресс-секретарь Зеленского.

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Мендель называет Гончарука "закрытым в своем эгоцентризме". Премьер часто срывался на фракции, в которой его ненавидели.

"Он за ничто считал новоиспеченных депутатов, чем разрушил общение своего правительства с парламентом. Его не любили "соросята" за такое общение, а проолигархические депутаты – "за соросятничество", – говорится в книге журналиста.

Несмотря на то, что отставка Гончарука вызвала удивление и возмущение, причин тому было предостаточно, по мнению Мендель. Мол, дело не слитых пленках, в которых премьер нелестно отзывался о правлении Зеленского. Среди главных недостатков молодого премьера: нехватка опыта. Глава правительства терялся в критических ситуациях.

"Показательным был случай с Новыми Санжарами, который опозорил нашу страну далеко за ее пределами", – рассказывает Мендель.

По словам бывшего пресс-секретаря президента, в критический момент премьер лишь симулировал контроль над ситуацией. Таким же было поведение Гончарука во время встречи с президентом после пресловутых пленок, на которых глава правительства высмеивает экономические знания Зеленского.

"Самое смешное, что это говорил человек не только без экономического образования, но и тот, кто еще несколько месяцев назад не мог мне объяснить причин инфляции, прикрываясь недостатком экономических знаний", – вспомнила Мендель, добавив, что образ провинившегося школьника-отличника никак не ассоциировался с образом премьер-министра.

В плохой подготовке к пандемии журналист также обвиняет Гончарука. Премьер, по мнению Мендель, был слишком оторван от народа и слишком глубоко погружен в макроэкономические долгосрочные планы вместо того, чтобы решать насущные проблемы и улучшать жизнь украинцев в настоящее время.

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Напомним, бывший пресс-секретарь президента Украины выпустила книгу "Каждый из нас президент". В своей работе журналист рассказывает о значимых политических фигурах страны: Владимире Зеленском, Петре Порошенко и других.

Кроме того, Мендель сравнила действующего президента с революцией в Украине 2013-2014 годов. По мнению автора книги, Зеленский лучше "грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей".