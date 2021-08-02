Ко Дню Независимости отремонтируют Музей писанки в Коломые

В Коломые откроют обновленный Музей писанки. Фото: Светлана Онищук/Facebook
Ко Дню Независимости в Коломые на Ивано-Франковщине откроют обновленный Музей писанки. Капитальный ремонт уникального музея выполняют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
По словам главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, реконструкция музея очень важна для региона.
"Здесь постоянно проходят различные выставки мастеров народного искусства, проводятся мастер-классы по росписи писанки, представлена экспозиция истории писанковой росписи и собственно – уникальная коллекция произведений писанковой росписи", – говорит Онищук.
Фото: Светлана Онищук/Facebook
Фото: Светлана Онищук/Facebook
На данный момент в музее уже проложили изоляцию и завершили штукатурить цоколь, также ведут внутренние отделочные работы и оформляют прилегающую территорию.
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Здесь представлены писанки почти из всех областей Украины, а также зарубежья – Беларуси, Польши, Чехии, Швеции, Канады и даже Шри-Ланки и Индии.
Фото: Светлана Онищук/Facebook
Фото: Светлана Онищук/Facebook
Напомним, с момента старта программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" прошло 500 дней, в течение которых было открыто 575 объектов инфраструктуры, среди которых школы, садики, стадионы и больницы.
Координатора программы, заместитель главы Офиса президента Кирилла Тимошенко сообщал, что сейчас, без учета дорог, "Большая стройка" ведется на 959 объектах. В том числе по программе "Большая реставрация" в работе 36 объектов культурного наследия, среди которых дворцы, крепости, музеи и т.д.
Ранее мы сообщали, что на "Большой стройке" мостов в Запорожье остров Хортица соединили с левым берегом города.
Кроме того, в одесском аэропорту открыли уникальную взлетную полосу.
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