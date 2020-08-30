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Ко Дню шахтера Зеленский наградил десятки горняков орденами и почетными званиями

30 августа, 14:07

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Президент подписал соответствующий указ

В День шахтера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении десятков сотрудников горной промышленности государственными наградами.

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Президент наградил одного горняка орденом "За заслуги" II степени, пять – орденом "За заслуги" III степени, двенадцати – орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени, восемь – медалью "За труд и доблесть" и единственную женщину из награжденных – орденом княгини Ольги III степени. Также одному шахтеру присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", а еще двенадцати – "Заслуженный шахтер Украины".

"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа – нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", – заявил глава государства.

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Напомним, в День шахтера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Донецкую область, чтобы встретиться с горняками и спуститься в шахту.

Смотрите сюжет "Сегодня" о том, что происходило с украинскими шахтерами в последний год:

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Владимир Зеленский награды день шахтера ордена

Источник: Сегодня

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