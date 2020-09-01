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Коболев рассказал о рекордном количестве газа, закачанного в ПХГ

1 сентября, 20:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украина продолжит копить голубое топливо в хранилищах

На конец августа 2020 года Украина накопила рекордное количество голубого топлива в подземных хранилищах газа.

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Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"В этом году мы имеем рекорд, он уже превышает 24 млрд кубометров", заявил топ-менеджер.

Коболев допустил, что в нынешнем сезоне объем газа в ПХГ может увеличиться до 28 млрд кубометров. "Мы можем выйти на 27-28 млрд кубометров", — предположил он.

Как свидетельствуют оперативные данные госкомпании "Оператор ГТС Украины", за последние двое суток Украина закачала в подземные хранилища еще 217 млн кубометров газа. Таким образом, там хранится почти 26 млрд кубометров голубого топлива.

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Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ страна начала 11 марта. При этом в Кабмине уже сообщили, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как уменьшить платежки за отопление, воспользовавшись государственной программой. Узнавайте об этом из видеосюжета:

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отопительный сезон Нафтогаз Украины ПХГ Андрей Коболев запасы газа Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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