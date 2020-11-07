Когда больной COVID-19 перестает быть заразным – Степанов ответил

Пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, перестают быть распространителями инфекции.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве.

"Не заражают другого при таких условиях, когда после 10 дней лечения у них не обнаружат фрагменты РНК", – рассказал Степанов

Министр подчеркнул, что пациенты, у которых был подтвержден COVID-19, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения, если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК-возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов (независимо от результата ПЦР-теста).

"То есть после 10 дней болезни, если у человека в течение трех дней не выявлена инфекция и нет никаких признаков заболевания, то и не имеет значения, делали вы тест или ни делали, вы уже является не тем человеком, который может инфицировать другого человека", – добавил министр.

Как стало известно, по состоянию на утро 7 ноября в Украине подтвердили 10 746 новых случая заражения коронавирусом (450 934 с начала эпидемии). За пятницу умерли 187 украинцев (8312 с начала эпидемии), а выздоровели 8685 человек (204 229 с начала эпидемии).

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что преодолеть пандемию возможно только при условии ответственного отношения каждого гражданина к установленным правилам. Он отметил, что ситуация критическая не только в Украине, но и в мире.

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