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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад? Прогноз Кузина

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 октября, 12:33
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Также он рассказал, когда ожидать новую волну коронавируса в нашей стране
Коронавирус в Украине прогрессирует. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус в Украине прогрессирует. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что ближайшие три недели будут критичными, после чего волна коронавируса пойдет на спад.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".

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Чего ждать украинцам?

Как рассказал Кузин, ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится почти до конца января.

По его словам, следующий подъем коронавируса – март – апрель 2022 года.

"Определенные проблемы с точки зрения коммуникации мы наблюдаем со стороны УПЦ МП, с которым довольно сложно работать", – отметил Кузин.

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Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).

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Киев усилил карантин

Киев с 1 ноября перейдет в красную зону карантина. Такое решение 28 октября приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.", – говорится в сообщении.

Однако эти ограничения не будут применяться, если 100% работников и посетителей заведения или мероприятия будут вакцинированы.

Детально о новых ограничениях в столице

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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