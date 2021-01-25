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ВНО-2021: когда и как будут проводить

25 января, 16:46

Виталий Семченко Виталий Семченко

На пробное тестирование уже зарегистрировались почти 140 тыс. человек

Глава министерства образования Сергей Шкарлет рассказал, как будут проводить внешнее независимое тестирование в условиях пандемии и карантинных ограничений.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пробное ВНО

Пробное ВНО состоится 10 апреля. Каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

На пробное тестирование уже зарегистрировались почти 140 тыс. человек. Но окончательные цифры будут известны позже.

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Как будут проводить экзамены

С 1 февраля начнется регистрация участников в основной сессии ВНО. Правительство разработало несколько вариантов его проведения:

  • в полноформатном режиме;
  • как государственная итоговая аттестация в форме ВНО или как ГИА в учебных заведениях (по выбору соискателя образования).
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"Целесообразность имплементации одного из них будет рассматриваться в марте на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее министр Шкарлет рассказал, как работают школы после завершения локдауна.

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тестирование министерство образования ВНО Сергей Шкарлет
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