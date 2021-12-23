Когда и как украинки должны стать на воинский учет. Мы узнали у Минобороны

Кроме медиков в приказе указаны библиотекари, бухгалтеры, менеджеры, в том числе и по работе с недвижимостью, маляры и многие другие

В Украине женщины обязаны стать на воинский учет. Фото: коллаж "Сегодня"

Алгоритм, как в Украине женщинам стать на воинский учет, должны разработать до конца следующей недели, но при этом указ начал действовать с 17 декабря. Как мы узнали, зарегистрироваться и стать на учет обязаны на протяжении одного года. В Министерстве обороны разъяснили нашумевший приказ.

Подробнее об этом – читайте далее в эксклюзивном материале "Сегодня".

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Кто должен становиться на воинский учет?

В Министерстве обороны дополнительно разъяснили нашумевший приказ №313 о взятии на воинский учет женщин, имеющих перечисленные в документе специальности.

Кроме медиков там указаны библиотекари, бухгалтеры, менеджеры, в том числе и по работе с недвижимостью, маляры и многие другие.

Как уточнили в ведомстве, становиться на учет нужно будет не только тем женщинам, которые недавно получили специальность, но и тем, кто уже работает. Норма не будет касаться тех, кто младше 18 лет и старше 60.

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"До конца года, за оставшуюся неделю министерство обороны разработает алгоритм того, как женщины будут становиться на воинский учет, – рассказала нам советник министра обороны Наталья Воронкова. – Хочу опровергнуть то, что это будет в электронном виде. Частично, возможно, будет упрощено, но в военкомат нужно будет явиться", – рассказала Воронкова.

По словам Воронковой, норма касается всех женщин перечисленных в приказе профессий.

"Все это направлено на консолидацию страны. Например, как в Израиле. Вся страна должна понимать, что делать в случае времени "Икс". Что касается, например, такой профессии как библиотекарь. Библиотекарь в армии тоже есть".

На службу в ВСУ могут призвать женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Фото: ukranews.com

Когда нужно становиться на воинский учет?

На наш уточняющий вопрос о том, когда нужно становиться на воинский учет, с января ли, Наталья Воронкова ответила так:

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"Зарегистрироваться и стать на учет должны на протяжении одного года. Это не означает, что всем нужно срочно бежать в военкомат".

То есть, в течение года и работодатели, и люди перечисленных профессий должны озадачиться этим вопросом и пока что не бояться штрафов.

"Это касается и государственных учреждений, и частных", – уточнила Воронкова.

Новый приказ нам прокомментировали и библиотекари.

"Ничего такого в этом нет. Если война – все должны защищать. Нам много лет жить с таким монстром как РФ, поэтому естественно, что будет как в Израиле", – прокомментировали новую норму в Украинской библиотечной ассоциации.

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