Цену обещают не выше, чем в США

Официальная продажа телефона iPhone 12, недавно презентованного компанией Apple, начнется в Украине уже 30 октября, всего на неделю позже, чем продажи стартуют в США.

Реклама

Об этом сообщил владелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook.

"Мы бились за такую возможность не один год и благодарны команде Apple Восточной Европы, которая добилась, чтобы Украина попала в список стран, в рынок которых верят", – рассказал Чечеткин.

По его словам, раньше украинцы, желающие приобрести новую, официальную, с гарантией модель iPhone, вынуждены были заказывать его и ждать, а телефон на старте продаж был на 30-40% дороже, чем в США.

В тренде Когда iPhone 12 будет продаваться в Украине – дата

В этом году новинка от Apple появится в Украине всего на неделю позже, чем в Соединенных Штатах, и будет продаваться по той же цене, что и там.

Реклама

Напомним, 13 октября американская корпорация Apple провела вторую осеннюю презентацию в 2020 году, на которой впервые в своей истории представила сразу четыре модели смартфона: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама