Когда Кабмин решит судьбу локдауна – наверняка в ближайшую среду на заседании

В среду, 2 декабря, Кабинет министров на очередном заседании, вероятно, будет рассматривать вопрос о продлении карантина.

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Действие карантина выходного дня истекло с окончанием ноября и правительству необходимо решить, какие карантинные ограничения будут действовать в дальнейшем.

Главный вопрос, который сегодня беспокоит украинцев: будет ли введен полный локдаун в стране.

О необходимости введения тотального карантина сроком на 3-4 недели недавно заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Позиция ОП

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В Офисе президента заявили, что глава Государства Владимир Зеленский рассматривает локдаун как крайнюю меру.

Позиция Минздрава

В Министерстве здравоохранения осторожны в своих оценках ситуации. Исходя из последних заявлений главы Минздрава Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко, позиция Минздрава заключается в следующем:

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Позиция парламента

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада намерена корректировать карантин после отчета главы Минздрава об эффективности карантина выходного дня. Степанов должен выступить перед нардепами на текущей неделе, однако точной даты пока нет.

По словам Арахамии, "дотянуть до новогодних праздников было бы идеально", чтобы ввести тотальный локдаун с 25-26 декабря, но может придется вводить ограничения и раньше.

Таким образом на предстоящем заседании правительство, скорее всего:

оценит действенность карантина выходного дня;

примет решение о дальнейших карантинных ограничениях.

По данным народного депутата Александра Дубинского, Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Тем временем украинцы поддерживают введение тотального локдауна, но процент поддержки падает с каждым месяцем.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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