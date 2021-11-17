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Когда коронавирус в Украине начнет отступать? Прогноз от Кузина

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 ноября, 08:43
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В каждом регионе это произойдет индивидуально и будет зависеть от того, когда область перешла в красную зону
Главный санврач Игорь Кузин (на фото слева) дал прогноз о ситуации с коронавирусом в Украине.
Главный санврач Игорь Кузин (на фото слева) дал прогноз о ситуации с коронавирусом в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с коронавирусом в Украине действительно будет улучшаться. Но такая стабилизация произойдет в каждом регионе отдельно с 12-го дня после определения красного уровня эпидопасности.

Об этом в интервью новостям "Сегодня" рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

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Стабилизация COVID-ситуации

По словам Кузина Украина находится на третьем уровне заболеваемости в европейском регионе.

"Но вторую неделю подряд у нас среднее число госпитализаций с COVID находится практически на одинаковом уровне. В среднем – это 5 тыс. человек в течение суток госпитализируются", – объяснил санврач.

Также по его словам, в Минздраве фиксируют, что сейчас значительно сократился разрыв между госпитализациями и выписками.

"Если раньше у нас число госпитализированных значительно превышало число выписанных и нам приходилось постоянно добавлять новые места, то сейчас мы видим, что разрыв сократился", – добавил Кузин.

Например, неделю назад, разрыв, был 18%, то сейчас 6%. Речь идет о том, что необходимость в добавлении новых мест постепенно отпадает. Это определенный признак стабилизации заболеваемости, хоть и на высоких цифрах.

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Причина стабилизации – введенные ограничения

Кузин утверждает, что карантинные ограничения действительно помогли.

"Уже 17 регионов (интервью состоялось 12 ноября, – ред.) перешли на красный уровень эпидопасности. Они запустили определенные ограничения, после чего пошла стабилизация. Но начинается она с 12-го дня после определения красного уровня", – объяснил санврач.

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