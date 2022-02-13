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Когда могут запретить полеты над Украиной? Мы узнали в "Украэрорухе"

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Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 февраля, 15:28
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При необходимости такое ограничение может вводиться достаточно оперативно
Небо над Украиной остается открытым.
Небо над Украиной остается открытым. / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день никаких ограничений или запрета вокруг воздушного пространства нет. Все авиакомпании, летающие в Украину и из Украины беспрепятственно совершают свои полеты.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак.

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Он пояснил, что решение по выполнению этих полетов принимают непосредственно сами авиакомпании.

Когда могут запретить полеты над Украиной

По словам Ярмака, это может произойти очень быстро, однако пока никаких обстоятельств для подобного решения нет.

"Запрет вводится непосредственно в зависимости от происходящей ситуации. Он может вводиться достаточно оперативно, в зависимости от обстоятельств. На сегодняшний день какие-либо обстоятельства по введению запретов отсутствуют, поэтому все авиакомпании продолжают выполнять полеты и принимают собственные решения по выполнению тех или иных рейсов", – пояснил глава "Украэроруха".

Он также добавил, что на сегодняшний день ситуация контролируется.

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"Нет факторов, кроме публикаций в СМИ, которые могут повлечь те или иные действия. Ситуация контролируемая, предсказуемая и на разных уровнях отслеживается", – отметил Ярмак.

О запрете на полеты Sky Up

Глава "Украэроруха" пояснил, что касается компании Sky Up, это было решение непосредственно авиакомпании, под влиянием лизингодателя их самолета.

"Эта ситуация на сегодняшний день также контролируется и этот вопрос находится на контроле руководства государства. Нарабатываются некоторые алгоритмы, которые могут нивелировать подобные ситуации. Это и дипломатические, и экономические. Есть несколько направлений, в которых работают государственные учреждения", – сказал он.

Самолету авиакомпании Sky Up могли запретить лететь в Украину из-за угрозы вторжения России.

"Это больше вопрос к страхующей компании. Они на основе своих оценок безопасности, насколько я понимаю, приняли такое решение. Я не понимаю, что именно повлияло на подобное решение, ведь по нашим данным никаких угроз гражданской авиации в воздушном пространстве Украины нет. Ситуация постоянно контролируется", – заверил Ярмак.

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