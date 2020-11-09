Когда можно выходить из самоизоляции после COVID-19. Три условия

Сдавать повторный тест на коронавирус не обязательно, говорят в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал три критерия, которые позволяют выздоровевшим от "ковида" выходить из самоизоляции. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

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Глава Минздрава подчеркнул, что при наличии хотя бы одного из ниже перечисленных критериев рекомендовано прекращать самоизоляцию и лечение.

Отсутствие клинических проявлений ГРВИ на протяжении трех дней, считая от 10 дня с момента появления симптомов без лабораторного обследования. Например, если 1 ноября появились симптомы коронавируса, вы не делали ПЦР-тест и сидите дома, а 10 ноября уже нет этих симптомов – через три дня, 13 ноября, можно заканчивать самоизоляцию. Отсутствие клинических проявлений ГРВИ на протяжении трех дней, считая с 10 дня от даты позитивного ПЦР-теста на COVID-19 без лабораторного обследования. То есть, 1 ноября у вас появились симптомы, вам сделали тест, он позитивный и дальше тот же алгоритм: на 10 день нет симптомов + три дня, после чего не нужно лабораторное обследование и можно выходить из самоизоляции. Отсутствие клинических проявлений ГРВИ при условии одного негативного результата ПЦР-теста.

Министр добавил, что повторный ПЦР-тест на наличие вируса в организме может проводиться не раньше, чем через 10 дней от даты появления симптомов или первого позитивного результата. Однако делать повторный тест не обязательно, если отвечаете выше перечисленным условиям.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Минздраве называли четыре уровня развития эпидемии COVID-19. При этом самый главный критерий – это способность больниц лечить коронавирусных больных.

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