Когда можно выходить из самоизоляции после COVID-19. Три условия

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал три критерия, которые позволяют выздоровевшим от "ковида" выходить из самоизоляции. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.
Глава Минздрава подчеркнул, что при наличии хотя бы одного из ниже перечисленных критериев рекомендовано прекращать самоизоляцию и лечение.
- Отсутствие клинических проявлений ГРВИ на протяжении трех дней, считая от 10 дня с момента появления симптомов без лабораторного обследования. Например, если 1 ноября появились симптомы коронавируса, вы не делали ПЦР-тест и сидите дома, а 10 ноября уже нет этих симптомов – через три дня, 13 ноября, можно заканчивать самоизоляцию.
- Отсутствие клинических проявлений ГРВИ на протяжении трех дней, считая с 10 дня от даты позитивного ПЦР-теста на COVID-19 без лабораторного обследования. То есть, 1 ноября у вас появились симптомы, вам сделали тест, он позитивный и дальше тот же алгоритм: на 10 день нет симптомов + три дня, после чего не нужно лабораторное обследование и можно выходить из самоизоляции.
- Отсутствие клинических проявлений ГРВИ при условии одного негативного результата ПЦР-теста.
Министр добавил, что повторный ПЦР-тест на наличие вируса в организме может проводиться не раньше, чем через 10 дней от даты появления симптомов или первого позитивного результата. Однако делать повторный тест не обязательно, если отвечаете выше перечисленным условиям.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Минздраве называли четыре уровня развития эпидемии COVID-19. При этом самый главный критерий – это способность больниц лечить коронавирусных больных.
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