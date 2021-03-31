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Когда начнется вакцинация препаратом CoronaVac? Ответил Ляшко

31 марта, 17:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас продолжается лабораторный контроль вакцины

Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля вакцины от коронавируса CoronaVac – 9 апреля.

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Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования завил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"215 тысяч приехали уже вакцин CoronaVac от компании Sinovac. В пятницу она была доставлена в Государственный экспертный центр на лабораторный контроль", – отметил Ляшко.

По его словам, лабораторный контроль продолжается. Если не будет никаких замечаний к работе, вакцину готовы ввезти в Украину в тот же день, когда будет завершен лабораторный контроль.

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Уже на следующий день после одобрения могут начать делать прививки.

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Ранее главный специалист Минздрава по специальности "эпидемиология" Наталья Виноград заявила, что китайская вакцина от COVID-19 CoronaVac, первую партию которой уже доставили в Украину, имеет ряд важных преимуществ.

Ранее в Минздраве рассказали о возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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