Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдауна

Зимние каникулы в школах и детских садах, вероятнее всего, совпадут с ужесточением зимнего карантина.

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Сайт "Сегодня" разобрался, как локдаун повлияет на продолжительность каникул, сколько будут отдыхать школьники и каким образом организуют обучение в случае введения новых ограничений.

Когда в Украине введут локдаун?

Пока официального решения правительства по зимнему карантину нет. Однако ранее в Кабмине заявляли, что наиболее вероятный вариант – начало января 2021 года.

Конкретные меры пообещали озвучить уже завтра, 9 декабря.

Когда будут каникулы 2020/21 в Украине?

До начала учебного года Министерство образования рекомендует даты каникул в школах. Так, зимние каникулы 2020/2021 должны проходить с 25 декабря по 10 января включительно.

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Однако эти даты могут измениться. Все зависит от нескольких факторов.

Во-первых, школы имеют право самостоятельно устанавливать даты каникул для учеников. Но при этом учреждения должны соблюдать важное правило: общая продолжительность каникул за учебный год должна составлять не менее 30 дней (не считая летних каникул).

Во-вторых, на продолжительность и даты зимних каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация в стране или отдельном регионе. Так, например, было осенью, когда из-за вспышки коронавируса правительство рекомендовало перенести начало каникул на полторы недели раньше.

К рекомендации Кабмина тогда прислушались не во всех регионах – власти ряда областей отказались менять сроки. Так, например, поступили в Харькове и Черновцах.

Поэтому даты зимних каникул будут зависеть не только от Кабмина, но и от решения местных властей и комиссий по ТЭБ и ЧС.

Локдаун повлияет на каникулы?

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Согласно последним данным, правительство собирается ввести карантин на три недели с первых чисел января. Это значит, что вторую четверть – до 25 декабря – школьники доучатся в обычном режиме. А полторы недели каникул в 2021 году совпадут с карантином.

Но что будет дальше? Пока неясно. Похоже, что Кабмин не собирается продлевать каникулы. "Сегодня" отправил запрос в Министерство образования и получил такой ответ:

"Структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объемом учебной нагрузки, установленной соответствующим учебным планом, и с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и тому подобное".

В ведомстве добавили, что школы также должны соблюдать ограничения, которые вводятся из-за COVID-19. Сейчас можно сделать вывод, что дальнейший режим работы школ будет зависеть от того, какие ограничения утвердит правительство на период жесткого карантина.

Если не карантин, то что?

Как один из вариантов – дистанционное обучение. Но окончательное решение в большинстве случаев принимают руководители учреждений. При этом есть важная норма, по которой школа или детский сад обязательно закрывается и переходит на "удаленку".

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Если на самоизоляции из-за контакта с больным на COVID-19 находится более половины учеников и персонала учебного заведения, то все переводятся на дистанционное обучение. Это указано в постановлении Кабмина №1100 от 11 ноября 2020 года. При этом положение об ограничении учебных групп до 20 человек не касается школ и детсадов.

Еще один вариант – продление зимних каникул для школьников, которые не могут обучаться дистанционно. Это в основном ученики 1-5 классов. Однако такой вариант остается гипотетическим, поскольку никто из официальных лиц о нем пока не упоминал.

Как сообщалось ранее, министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что локдаун в январе во время праздников позволит экономике менее болезненно перенести ограничения.

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