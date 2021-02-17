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Когда-нибудь видели снежного казака? Украинец удивил 6-метровой скульптурой

17 февраля, 17:02

Сергей Мартынец , Ольга Косенко

Мужчина закончил казака с женщиной, а теперь готовит сюрприз ко дню рождения Тараса Шевченко

Прошлой ночью Черкассы стали самым холодным городом в Европе – температура упала до рекордных -29 градусов. Но есть в Черкасской области народный умелец из села Шевченково, которому холод и снег в радость – он делает из снега огромные скульптуры. Над чем работает сейчас, рассказала корреспондент "Сегодня" Ольга Косенко

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Мужчина создал шестиметровую скульптуру, как казак с усами и пышной женщиной едут на телеге на базар, запряженной волами. Чтобы вылепить ее, понадобилось три дня и более двух тонн снега, рассказывает мастер. А еще ореховые скорлупы – для глаз, картофель – для ожерелья и даже шерсть медведя – для усов.

"Когда-то мне привезли из севера (шерсть медведя). Она уже износилась, я ее спрятал. А теперь ее режу и делаю усы, бороды", – рассказал Виктор.

Снежную скульптуру он слепил на обочине дороги. Тем, кто проезжает мимо, трудно удержаться от соблазна остановиться и сделать фото. Приходят на фотосессию и односельчане.

Видео: Сегодня

Виктору Голубу 67 лет, он – скульптор-любитель. Всю жизнь работал трактористом, а сейчас – на пенсии. Говорит, свою первую снежную скульптуру сделал еще полвека назад. С тех пор вылепил больше сотни композиций. Только прошлой зимой, когда снега не было совсем, скучал. Сейчас в работе – казак с казачкой, которые танцуют гопак, основа уже готова. Для работы идеально, когда небольшой морозец – тогда снег лепить лучше.

Ко дню рождения Кобзаря, 9 марта, Виктор планирует вылепить фигуру Тараса Шевченко. Главное, чтобы снег не растаял.

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Тем временем в Украине в ближайшие дни прогнозируют мороз под -30. Как сообщали новости "Сегодня", особенно холодно будет в пятницу.

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снег Черкассы скульптура казак

Источник: Сегодня

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