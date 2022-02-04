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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Когда нужно делать КТ при COVID-19: список симптомов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 15:33
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Важно отметить, что позитивный тест на коронавирус при удовлетворительном состоянии пациента не является основанием для назначения КТ
Если пациент болеет коронавирусом, то КТ делать не обязательно. Фото: коллаж "Сегодня"
Если пациент болеет коронавирусом, то КТ делать не обязательно. Фото: коллаж "Сегодня"

Компьютерную томографию (КТ) не следует делать при удовлетворительном состоянии с COVID-19.

Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

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На что должны опираться врачи по вопросу направления на КТ:

  • общее состояние пациента;
  • наличие дыхательной недостаточности;
  • показатель сатурации;
  • температуру тела.

Когда стоит делать КТ при коронавирусе:

  • при невозможности сделать ПЦР-диагностику коронавирусной болезни
  • при дыхательной недостаточности или существовании сопутствующих патологий
  • в случае негативного ПЦР-теста при наличии признаков заболевания и тяжелого общего состояния

Важно отметить, что позитивный тест на коронавирус при удовлетворительном состоянии пациента не является основанием для назначения КТ.

Можно ли принимать антибиотики при COVID-19 – ответ Минздрава

В случае диагностирования коронавирусной болезни не стоит самостоятельно принимать антибиотики.

Почему не стоит принимать антибиотики?

  • Антибиотики действуют только на бактерии, а COVID-19 имеет вирусное происхождение
  • Антибиотики не лечат COVID-19, а только могут усугубить состояние пациента

Когда следует принимать антибиотики?

  • Антибиотики могут быть назначены только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее
  • Решение о применении антибиотиков принимает исключительно врач

Коронавирус в Украине

За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4 381 ребенок и 873 медика.

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За прошедшие сутки госпитализировали 4 328 человек, зафиксировали 174 летальных случаев. Кроме этого, выздоровели 9 497 человек.

Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.

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