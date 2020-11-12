Когда отменят карантин выходного дня и что будет после? Прогноз по COVID-19 до средины декабря

Каждый месяц суточная заболеваемость удваивается и остановится не скоро

Критическая цифра для медицинской системы Украины – 15 тыс. больных в сутки. При таких показателях больницы начнут заполняться слишком быстро. Поэтому в Минздраве считают, что при таких показателях надо вводить локдаун.

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При этом, суточная заболеваемость уже преодолела ометку 11 тысяч, а в стране ввели карантин выходного дня.

Как быстро заболеваемость может достичь критических отметок и может ли Украина избежать полного локдауна благодаря карантину выходного дня?

На сколько критическая ситуация сейчас

Каждый день в Украине выявляют все больше больных. За последние сутки выявили 11 057 новых инфицированных. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.

Больше говорят цифры по больницам.

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Треть больниц, которые отведены для больных ковид, уже критически заполнены.

75 больниц заполнены на 100%. У 19 из них – более, чем на 100%, отмечают в Киевской школе экономики.

Такая ситуация стабильно держится с прошлой недели. Еще больше больниц не перегружены за счет того, что добавляются новые койко-места и медучреждения.

В течение недели добавили 2181 койко-место и 23 больницы дополнительно перепрофилировали для помощи ковид-больным.

"Проблема в том, что добавлять постоянно новые койко-места не смогут бесконечно долго", – отмечает Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики.

Есть еще одна проблема. Несмотря на увеличение числа тестирований до 50 тыс, в сутки, а в декабре Минздрав обещает 75 тыс. – этого все равно мало.

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Количество больных увеличивается в геометрической прогрессии. Всех больных тестировать не успевают – Украина на последних позициях по количеству тестов, которые проводятся для выявления инфицированных. А показатель выявления один из самых высоких – 22%.

Куда движется Украина?

Пока динамика заболеваемости следует такой тенденции: каждый месяц или пять недель число выявленных случаев за сутки удваивается. Данная закономерность прослеживается с августа.

Минздрав рассматривает два варианта, как будут разворачиваться события в зависимости от числа заболевших за сутки и занятости коек больными.

Ежедневное количество новых больных 11 тысяч -15 тысяч: занятость коек больными COVID-19 – не менее 85%.

Введут жесткие карантинные ограничения в стране с применением норм "красного уровня", будет проведена мобилизация всех медицинских работников, начнут открывать полевые госпитали. Реклама Ежедневное количество новых инфицированных около 20 тысяч. Ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. В таком случае медпомощь будут оказывать выборочно.

К тому же, 11 ноября Кабмин принял спорные (с точки зрения ученых КШЭ) решения:

Красные зоны фактически отменили.

В жестких ограничениях находилось около 200 районов. Правительство ослабило для них карантин и перевел всю страну на ограничения "оранжевой" зоны. Только два дня в неделю в Украине будут действовать жесткие ограничения – карантин выходного дня.

Получается, районы, которые были в красных зонах получили необоснованное ослабление.

"Мы можем констатировать, что там ожидается рост заболеваемости", – говорит Юрий Ганиченко.

Поможет ли карантин выходного дня?

Если есть подтверждение, что критическая передача вируса происходит на выходных, то тогда это оправдано.

Если ситуация обратна и основная масса передач происходит в будние, то ослабление в будние и усиление в выходные усложнить ситуацию.

Разумеется, таких данных нет.

Карантин выходного дня могут отменить?

Карантин выходного дня ввели до 30 ноября.

Вряд ли его отменят в конце месяца, прогнозируют в Киевской школе экономики. Скорее всего, ограничения еще больше усилят.

Все прогнозы носят крайне негативный характер, отмечают в Национальной академии наук Украины. Это указывает на неуправляемость развития эпидемии COVID-19 в стране и предстоящий коллапс системы здравоохранения при отсутствии радикальных мер по противодействию распространения инфекции.

Мы писали, что по решению правительства во всех регионах вводится общенациональный карантин, который будет действовать в будние дни.

Представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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