Когда отменят карантин выходного дня и что будет после? Прогноз по COVID-19 до средины декабря

Критическая цифра для медицинской системы Украины – 15 тыс. больных в сутки. При таких показателях больницы начнут заполняться слишком быстро. Поэтому в Минздраве считают, что при таких показателях надо вводить локдаун.
При этом, суточная заболеваемость уже преодолела ометку 11 тысяч, а в стране ввели карантин выходного дня.
Как быстро заболеваемость может достичь критических отметок и может ли Украина избежать полного локдауна благодаря карантину выходного дня?
На сколько критическая ситуация сейчас
Каждый день в Украине выявляют все больше больных. За последние сутки выявили 11 057 новых инфицированных. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.
Больше говорят цифры по больницам.
Треть больниц, которые отведены для больных ковид, уже критически заполнены.
75 больниц заполнены на 100%. У 19 из них – более, чем на 100%, отмечают в Киевской школе экономики.
Такая ситуация стабильно держится с прошлой недели. Еще больше больниц не перегружены за счет того, что добавляются новые койко-места и медучреждения.
В течение недели добавили 2181 койко-место и 23 больницы дополнительно перепрофилировали для помощи ковид-больным.
"Проблема в том, что добавлять постоянно новые койко-места не смогут бесконечно долго", – отмечает Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики.
Есть еще одна проблема. Несмотря на увеличение числа тестирований до 50 тыс, в сутки, а в декабре Минздрав обещает 75 тыс. – этого все равно мало.
Количество больных увеличивается в геометрической прогрессии. Всех больных тестировать не успевают – Украина на последних позициях по количеству тестов, которые проводятся для выявления инфицированных. А показатель выявления один из самых высоких – 22%.
Куда движется Украина?
Пока динамика заболеваемости следует такой тенденции: каждый месяц или пять недель число выявленных случаев за сутки удваивается. Данная закономерность прослеживается с августа.
Минздрав рассматривает два варианта, как будут разворачиваться события в зависимости от числа заболевших за сутки и занятости коек больными.
Ежедневное количество новых больных 11 тысяч -15 тысяч: занятость коек больными COVID-19 – не менее 85%.
Введут жесткие карантинные ограничения в стране с применением норм "красного уровня", будет проведена мобилизация всех медицинских работников, начнут открывать полевые госпитали.
Ежедневное количество новых инфицированных около 20 тысяч. Ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. В таком случае медпомощь будут оказывать выборочно.
К тому же, 11 ноября Кабмин принял спорные (с точки зрения ученых КШЭ) решения:
- Красные зоны фактически отменили.
- В жестких ограничениях находилось около 200 районов. Правительство ослабило для них карантин и перевел всю страну на ограничения "оранжевой" зоны. Только два дня в неделю в Украине будут действовать жесткие ограничения – карантин выходного дня.
Получается, районы, которые были в красных зонах получили необоснованное ослабление.
"Мы можем констатировать, что там ожидается рост заболеваемости", – говорит Юрий Ганиченко.
Поможет ли карантин выходного дня?
- Если есть подтверждение, что критическая передача вируса происходит на выходных, то тогда это оправдано.
- Если ситуация обратна и основная масса передач происходит в будние, то ослабление в будние и усиление в выходные усложнить ситуацию.
Разумеется, таких данных нет.
Карантин выходного дня могут отменить?
Карантин выходного дня ввели до 30 ноября.
Вряд ли его отменят в конце месяца, прогнозируют в Киевской школе экономики. Скорее всего, ограничения еще больше усилят.
Павел Ковтонюк
руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики
Любые компромиссные варианты не работают. Мы это видим на примере Румынии, где нет ограничений и заболеваемость растет очень быстро. Сложно предвидеть, как долго мы будем выезжать на ресурсах медсистемы. Что можно предугадать легко – распространение коронавируса не закончится. Оно будет продолжаться всю зиму и сколько продержится наша медицинская система – мы не знаем. Поэтому надо более решительные ограничения, которые снизят нагрузку на систему уже сейчас
Все прогнозы носят крайне негативный характер, отмечают в Национальной академии наук Украины. Это указывает на неуправляемость развития эпидемии COVID-19 в стране и предстоящий коллапс системы здравоохранения при отсутствии радикальных мер по противодействию распространения инфекции.
Мы писали, что по решению правительства во всех регионах вводится общенациональный карантин, который будет действовать в будние дни.
Представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Бровченко Игорь
председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины
"Если сейчас у нас грубо говоря в среднем 9,5 тыс. больных, то к середине декабря у нас будет 18 тысяч в сутки. Причин для остановки заболеваемости не видно: жестких мер никто не вводит, до коллективного иммунитета еще далеко"