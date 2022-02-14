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Когда отступит COVID-19? В Минздраве ответили – прогноз для Украины

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 17:11
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Ситуация начала стабилизироваться на неделю раньше, чем ожидали в Министерстве здравоохранения
В Украине уменьшается количество больных коронавирусом.
В Украине уменьшается количество больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине впервые за четыре недели зафиксировали первые признаки стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 14 февраля.

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Число больных начало уменьшаться. Это произошло на неделю раньше, чем прогнозировали в Минздраве.

"Впервые за последние четыре недели количество выявленных в течение недели случаев COVID-19 и связанных с ним госпитализаций прекратило рост и демонстрирует спад. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", – сказал Ляшко.

В то же время за неделю больше всего возросло количество новых случаев на территории Киева (+ 51%).

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Число смертей во время циркуляции новой "Омикрон"-волны снизилось втрое, по сравнению с "Дельта"-волной.

Радоваться рано

Ляшко подчеркнул, что это только первые положительные признаки стабилизации заболеваемости, и Украина находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19.

"Помогает нам в этой ситуации лишь рост количества вакцинированной прослойки населения, ведь вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни как штамма дельта, так и омикрона", – подчеркнул Виктор Ляшко.

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Ситуация в больницах

В настоящее время в учреждениях здравоохранения находятся 30 тысяч больных COVID-19. Пациентами, которым назначена кислородная терапия, занято 30% "ковидных" коек с кислородом. По состоянию на сегодняшний день выделено 72 539 "ковидных" кроватей, 96% из них – снабжены кислородом.

Ситуация по занятости детских кроватей остается контролируемой. Так, в учреждениях здравоохранения занято 2 293 детских кровати, что на 8% меньше, чем на прошлой неделе.

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