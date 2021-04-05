Когда пациент с COVID-19 наиболее заразен: врач-инфекционист дала ответ

Человек, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, является наиболее заразным для других людей в первую неделю с начала клинических симптомов COVID-19.

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Об этом заслуженный врач Украины, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольга Голубовская пишет на своей странице в Facebook.

Она призвала уходить на самоизоляцию на 14 дней или хотя бы изолировать родных из групп риска, если заразившийся возвратился из поездки. Если это невозможно, нужно избегать общения и носить средства индивидуальной защиты дома.

"Отрицательные результаты ПЦР не должны вас успокаивать. То же самое надо делать, если у вас возникли симптомы болезни. Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения – это в т. ч. и дозозависимый процесс. Помните, что самый заразный период – первая неделя от дебюта клинических симптомов", – подчеркнула член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Голубовская напомнила молодежи и людям среднего возраста, что самыми беззащитными перед болезнью являются родители и близкие люди старшего возраста, особенно с избыточной массой тела.

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"Не допускайте семейных трагедий. Не собирайтесь сейчас семьями на празднование дней рождения или других мероприятий. Помните о том, что расплата за это может быть страшной", – подчеркнула доктор медицинских наук.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Голубовская рассказала оновом штамме коронавируса в Украине, который особо опасен для молодых.

Она также предупреждала, что реальная заболеваемость COVID-19 значительно выше официальных данных.

Видео: Сегодня

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