Приоритетное время для пенсионеров: как соблюдают карантинные ограничения

С 10:00 до 12:00 в магазинах должны обслуживать в первую очередь людей старшего возраста

Собираетесь за покупками? Сначала посмотрите на часы. Потому что с сегодняшнего дня в Украине ввели так называемые "приоритетные часы" для людей старше 65 лет. Время выделили в магазинах и аптеках. Как все происходит на практике — видели корреспонденты "Сегодня".

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Столичные магазины в "приоритетные часы" работали без ажиотажа и очередей на кассах. Напомним, "приоритетные часы" — с 10:00 до 12:00, когда в аптеках и супермаркетах прежде всего обслуживаются люди старше 65 лет. Это время определили для пенсионеров, потому что именно утром они чаще всего посещают магазины.

"С утра удобнее было бы. Пока люди на работе, магазины свободны, можно скупиться, а потом уже сидеть дома", — говорит пенсионер Виктор Забродько.

Но, как оказалось, не все знают о нововведении. Более того, некоторые посетители почтенного возраста говорят: приоритетные часы — это хорошо, но главное, чтобы им не запрещали делать покупки в другое время.

"Можно к врачу пойти записаться в это время, можно еще куда-то, и потом как я буду скупаться? Если будет в любое время, будет нормально", — рассуждает пенсионерка Галина Нечай.

Видео: Сегодня

В супермаркетах "Сегодня" рассказали, что в условиях карантина и так пытаются обслуживать пенсионеров в первую очередь, чтобы те не скапливались на кассах.

"Мы установили дополнительные информационные таблички, а также записали ролик, для того, чтоб он транслировался по громкой связи. Провели большую работу с кассирами. Они приглашают людей старшего возраста, 60+, для того, чтобы их можно было обслужить вне очереди", — отчитывается начальник управления по региональному развитию центра оптовой торговли Арсен Старченко.

О приоритетных часах не знают не только многие пенсионеры, но и более молодые покупатели. Однако, говорят, готовы пропускать пожилых людей без очереди. И даже пытаться за покупками ходить с 10:00 до 12:00 только в случае крайней необходимости.

"Люди старые, так что без проблем. Будем пропускать", — говорит один из молодых покупателей. "Вы готовы подождать в очереди?" "Конечно".

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"Сегодня" также увидели, что довольно много покупателей придерживаются и других карантинных ограничений. В частности, надевают защитные маски и стараются выдерживать безопасную дистанцию.

Ранее "Сегодня" подробно писали о том, в чем смысл введения "приоритетных" часов для пенсионеров.

Также "Сегодня" сообщали о том, как в Украине вырос размер средней пенсии в течение квартала.

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