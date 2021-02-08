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Когда прекратятся снегопады и морозы: климатолог дала прогноз до конца зимы

8 февраля, 12:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мартазинова уверяет – таких сильных морозов уже не будет до конца февраля

Украину засыпать снегом и сильно морозить будет еще несколько дней, а весеннее тепло придет во второй половине февраля. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова.

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Она отметила, что в этом году, несмотря на "теплые" прогнозы, зима принесла морозы, которых украинцы давно не видели. При этом нынешние холода и снегопады будут недолго.

"Но это все не устойчиво – это в пределах трех-четырех дней закончится и должны появится теплые воздушные массы, но кратковременные. Но уже таких похолоданий не будет, как сейчас. Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная "весна", – рассказала Мартазинова.

Отметим, что непогода начала бушевать уже с ночи, в некоторых регионах страны сильные снегопады парализовали движение на дорогах, города застыли в пробках. Читайте все подробности снежного апокалипсиса.

Видео: Сегодня

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погода прогноз погоды февраль мартазинова

Источник: Сегодня

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