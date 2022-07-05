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"Когда приходят рашисты, шансов выжить почти нет": история двух братьев, родителей которых убили оккупанты

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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5 июля, 14:04
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Война для двух братьев, Тимофея и Серафима, началась с гибели их родителей
Родители мальчиков погибли
Родители мальчиков погибли / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас про семью Сергея и Юлии, которые растили двух сыновей, может рассказать только старшая сестра Юлии – Елена. Они жили в одном селе, Шевченково на Киевщине, недалеко друг от друга. Постоянно ходили в гости и помогали друг другу. Елена – воспитательница в детском саду. А сестра – работала на рынке вместе с мужем.

8 марта они поехали на работу с рассветом. Как обычно. Ночью были слышны взрывы где-то вдалеке. Но к утру они утихли. И супруги уехали на рынок. Что произошло дальше – Елена знает только обрывками. Около 9.30 на дороге Юлия и Сергей встретились с колонной рашистов, которые двигались на село. Чем им помешала старенькая машина, едущая с рынка домой? Елена может только предполагать.

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Фото: родители мальчиков

"Нас с мужем разбудил сын. Мол, в село вошли россияне. Мы, конечно, вскочили, а муж пошел смотреть, может кому какая помощь нужна. Вскоре возвращается, говорит – ты только не нервничай, успокойся. Там Юлю с Сережей расстреляли в машине. А я и плакать не могла, я только кричала".

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Забрать тела убитых родных было невозможно. Но дома, через несколько улиц, оставались одни двое детей – 12-летний Тимофей и 5-летний Серафим. Тем утром они стали сиротами.

Елена с мужем объездными дорогами поспешили за детьми. Наскоро схватили их и отвезли к себе. Следующие три недели они жили под оккупацией российских военных. Без газа, света, тепла. Спасало то, что в доме у Елены – старая печь, груба, которую можно растапливать дровами или чем уже придется.

"Сколько людей убили? Вроде бы, около 13-ти, так говорили. Мы прятались дома, еще и соседи к нам приходили ночевать, греться. Не дом был, а рукавичка. Пекли хлеб постоянно, с чего уже было. Однажды закончились дрожжи, у меня просто истерика началась – я поняла, что больше взять неоткуда, просто нет и всё".

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Через несколько дней после страшного убийства Сергея и Юлии их тела смогли забрать для похорон. Помог местный активист и волонтер – Сергей Михайличенко. Он помогал односельчанам чем мог, привозил гуманитарную помощь. А однажды вытащил из местного магазина мародера. Тот оказался из своих, сельских, по прозвищу Заец. Сергей забрал у него краденый ящик водки и разбил. И тот этого не простил.

"У Зайца раньше несколько конфликтов было с Сережей. А когда пришли рашисты – так он сразу на их сторону стал. Они ходят с автоматами и он рядом с охотничьим ружьем. Из него он Сережу и убил. Местные женщины видели – подошел два раза выстрелил в спину".

После отступления российских захватчиков коллаборациониста Зайца в Шевченково не видели. Ходят слухи, что его убили.

Тем временем мальчики задавали все больше вопросов о своих родителях.

Фото: 12-летний Тимофей и 5-летний Серафим

"Они спрашивали про родителей, особенно старший же все понимает. Мы говорили – не знаем, связи нет. А как такое вообще сказать детям?! Через 10 дней младший где-то услышал. И сказал: маму и папу убили. Мы говорим: да, детки, убили. Но только не спрашивайте, как это случилось".

Елена и сейчас плачет, когда говорит об этом. Папу и маму не заменить, но они с мужем очень стараются, чтобы мальчики ни в чем не нуждались.

Фото: мальчики с тетей и двоюродным братом

Помогает еще ФК Шахтер. Когда там узнали про двух сирот, связались с Еленой, помогли деньгами первоочерёдные надобности и ремонт крыши, разбитой обстрелами. Недавно детям купили и передали велосипеды и футбольные мячи.

Тетя уже оформила опеку на пятилетнего Серафима. А с Тимофеем сложнее – он сын первого брака сестры. Первый муж бросил семью после рождения сына и никогда не появлялся. Поэтому найти его и оформить отказ от ребенка – крайне сложно.

"Занимаемся документами. Без них я детям будто и никто. Пока живем тут, надеемся, что все будет хорошо. Если не дай Бог… то не будем здесь оставаться. Мы поняли, что когда приходят эти рашисты, то шансов выжить нет. Мы видели, что они творят".

Также недавно мы рассказывали историю молодых людей, родом с Луганской области, которых настигла война в Харькове.

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