Когда примут госбюджет на 2021 год: Разумков назвал сроки

Государственный бюджет на 2021 год Верховная Рада Украины может принять уже в конце следующей недели.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Он отметил, что если будет понимание, что государственный бюджет на 2021 год может быть принят на следующей неделе – парламент будет готов собраться на внеочередное заседание.
"По состоянию на сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет был принят и чтобы не заходить в так называемую бюджетную новогоднюю ночь", – сказал Разумков.
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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год не предусмотрено обещанное повышение зарплат для медиков. Зато на содержание Главного управления делами, Кабмина и Верховной Рады добавили 40%.
Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в 2021 году зарплаты медиков составят 22-25 тысяч гривен. Однако деньги на повышение жалования врачей в главной смете страны так и не были предусмотрены.
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