Когда примут госбюджет на 2021 год: сроки

Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, пишет "РБК-Украина".
По его словам, проект бюджета согласовали с Международным валютным фондом, дефицит согласовали.
"И будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем", – сказал Арахамия.
Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.
Доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесен в Верховную Раду Украины.
Документ зарегистрирован в парламенте 27 ноября после того, как накануне проект бюджета-2021 одобрил Кабинет министров.
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