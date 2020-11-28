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Когда примут госбюджет на 2021 год: сроки

28 ноября, 14:09

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект бюджета

Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.

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Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, пишет "РБК-Украина".

По его словам, проект бюджета согласовали с Международным валютным фондом, дефицит согласовали.

"И будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем", – сказал Арахамия.

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

Доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесен в Верховную Раду Украины.

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Документ зарегистрирован в парламенте 27 ноября после того, как накануне проект бюджета-2021 одобрил Кабинет министров.

Все подробности в спецтеме Принятие бюджета

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Верховная Рада Украина Давид Арахамия бюджет-2021
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