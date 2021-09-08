Когда Путин уйдет – Соловьев первым обрадуется: Гордон "наехал" на пропагандистов РФ

Журналист рассказал, что сделает, если вдруг случайно где-то пересечется с главным путинским пропагандистом

Соловьеву (справа) лучше не попадаться на глаза Гордону. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон снова "проехался" по российским пропагандистам и считает, что они виновны в убийствах украинцев. Также он хотел бы встретить главного путинского пропагандиста Владимира Соловьева, чтобы плюнуть ему в лицо.

Об этом он рассказал в эфире RadioNVC.

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На вопрос ведущего, что бы журналист сказал Соловьеву, если бы лично встретился с ним, он ответил: "Честно – не знаю. Встречу и что-то скажу (смеется)".

"Дело в том, что когда Путин уйдет или его уберут, первым будет радоваться на телеканале "Россия-1" именно Владимир Соловьев. Затем к нему присоединятся Скабеева, Попов, Симоньян, Норкин и вся эта камарилья … Это все – уроды, негодяи. Это все – российский информационный спецназ … Они никогда не уйдут от наказания", – сказал Гордон.

Он отметил, что российские военные, "обдолбанные" пропагандой Скабеевой, Соловьева и прочих, шли убивать украинцев.

"Я бы хотел встретить Соловьева, если честно, в глаза посмотреть перед тем, как в них плюнуть", – подчеркнул Гордон.

Отношения Гордона с пропагандистами РФ

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон давно известен своим троллингом российских пропагандистов, до которых спокойно, без истерик, доносит информацию об агрессии России против Украины.

Он даже периодически включается в эфиры российских каналов и рассказывает пропагандистам, как Россия напала на Украину, чтобы донести до российских зрителей правду о преступлениях Путина.

Но "особые" взаимоотношения у него с российским телеведущим Владимиром Соловьевым. Пропагандист регулярно вспоминает в своих шоу Гордона, а тот в ответ только радуется, что Соловьев его прославляет и поднимает рейтинг.

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

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Также Гордон "потроллил" путинского пропагандиста, назвав Соловьева умной обезьянкой, у которой проблемы с сексом.

Мы писали, как российская ведущая оговорилась в прямом эфире во время общения с Гордоном. Смотрите видео: