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Когда Путин уйдет – Соловьев первым обрадуется: Гордон "наехал" на пропагандистов РФ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 сентября, 10:56
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Журналист рассказал, что сделает, если вдруг случайно где-то пересечется с главным путинским пропагандистом
Соловьеву (справа) лучше не попадаться на глаза Гордону. Коллаж "Сегодня"
Соловьеву (справа) лучше не попадаться на глаза Гордону. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон снова "проехался" по российским пропагандистам и считает, что они виновны в убийствах украинцев. Также он хотел бы встретить главного путинского пропагандиста Владимира Соловьева, чтобы плюнуть ему в лицо.

Об этом он рассказал в эфире RadioNVC.

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На вопрос ведущего, что бы журналист сказал Соловьеву, если бы лично встретился с ним, он ответил: "Честно – не знаю. Встречу и что-то скажу (смеется)".

"Дело в том, что когда Путин уйдет или его уберут, первым будет радоваться на телеканале "Россия-1" именно Владимир Соловьев. Затем к нему присоединятся Скабеева, Попов, Симоньян, Норкин и вся эта камарилья … Это все – уроды, негодяи. Это все – российский информационный спецназ … Они никогда не уйдут от наказания", – сказал Гордон.

Он отметил, что российские военные, "обдолбанные" пропагандой Скабеевой, Соловьева и прочих, шли убивать украинцев.

"Я бы хотел встретить Соловьева, если честно, в глаза посмотреть перед тем, как в них плюнуть", – подчеркнул Гордон.

Отношения Гордона с пропагандистами РФ

  • Известный украинский журналист Дмитрий Гордон давно известен своим троллингом российских пропагандистов, до которых спокойно, без истерик, доносит информацию об агрессии России против Украины.
  • Он даже периодически включается в эфиры российских каналов и рассказывает пропагандистам, как Россия напала на Украину, чтобы донести до российских зрителей правду о преступлениях Путина.
  • Но "особые" взаимоотношения у него с российским телеведущим Владимиром Соловьевым. Пропагандист регулярно вспоминает в своих шоу Гордона, а тот в ответ только радуется, что Соловьев его прославляет и поднимает рейтинг.

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

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Также Гордон "потроллил" путинского пропагандиста, назвав Соловьева умной обезьянкой, у которой проблемы с сексом.

Мы писали, как российская ведущая оговорилась в прямом эфире во время общения с Гордоном. Смотрите видео:

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