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Когда следует назначать компьютерную томографию при COVID-19? В Минздраве ответили

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 ноября, 14:30
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Этот метод диагностики позволяет определить состояние любого органа человека
В Минздраве ответили, нужна ли компьютерная томография при COVID-19.
В Минздраве ответили, нужна ли компьютерная томография при COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала пандемии компьютерная томография стала популярным методом диагностики украинцев. При этом эффективность его использования для больных COVID-19 сомнительная.

Об этом сообщили в Минздраве .

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Что такое компьютерная томография (КТ)

Это метод рентгеновского сканирования, при котором пучок рентгеновского луча проходит через ткани человеческого тела в разных направлениях. Фактически КТ позволяет определить состояние любого органа человека. В случае с коронавирусной болезнью COVID-19 говорится о КТ органов грудной клетки.

"Эффективность его использования для больных COVID – 19 сомнительна. В первую очередь, так как отсутствие изменений на КТ не означает отсутствие заболевания", – объясняют в Минздраве.

Когда следует назначать КТ?

  • При невозможности обеспечить ПЦР-диагностику коронавирусной болезни COVID-19;
  • При наличии таких симптомов как дыхательная недостаточность или существование сопутствующих патологий;
  • В случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания при их тяжелом общем состоянии.

При этом положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ.

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В направлении на компьютерную томографию врачи должны опираться на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом), температуру тела.

Если существует подозрение на инфицирование COVID-19, сначала доктор должен направить пациента на тестирование. Если провести его невозможно, а состояние больного ухудшается, назначают КТ органов грудной клетки.

Ограничения в назначении КТ

Профессиональное сообщество не рекомендует использовать КТ как массовый метод для всех, у кого есть признаки коронавирусной болезни.

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В то же время, специалисты советуют использовать метод ультразвуковой диагностики для отслеживания заболевания. Его преимущество в том, что он не дает дополнительной дозы облучения, как в случае с КТ.

Повторение КТ пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21 день с начала заболевания и через полгода. Однако каждый случай индивидуален, поэтому решение должен принимать доктор.

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