"Когда созреют церковь и народ": Епифаний рассказал о праздновании Рождества 25 декабря

Для того чтобы в Украине было празднование Рождества Христова в один день, 25 декабря, общество и церковь должны созреть.

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Об этом заявил представитель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщает Радио Свобода.

По его словам, 60% украинцев против празднования Рождества Христова 25 декабря.

"И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один раскол", – сказал Епифаний.

Он отметил, что о двух Рождествах церковь говорить не может.

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"У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода. Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение", – отметил Епифаний.

Он отметил, что о переходе решение будет принято тогда, когда большинство верующих будет к этому готово.

Напомним, что Румынская православная церковь назвала условие, при котором признает ПЦУ. Еще раньше Эпифаний объяснил важность автокефалии.

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