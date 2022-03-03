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Когда Украина может стать членом ЕС – заявление МИД Польши

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 марта, 10:22
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10 стран Евросоюза уже поддерживают такой шаг
Власть Украины подписала заявку на вступление в Европейский Союз
Власть Украины подписала заявку на вступление в Европейский Союз / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие дни. Это вопрос политического решения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, сообщает RMF24.

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"Кандидатом на вступление в ЕС Украина могла бы стать завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения", – заявил Пшидач.

По его словам, 10 стран ЕС уже поддерживают такой шаг.

Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

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"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, в ЕС ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского неотложно предоставить Киеву членство в сообществе поступит в самое ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

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Отметим, вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.

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