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Когда Украина возобновит авиасообщение с Беларусью

4 июня, 19:07

Виктория Барановская Виктория Барановская

Данилов заявил, что решение будет зависеть от поведения белорусов и их отношения к политзаключенным

Украина возобновит авиасообщение с Беларусью тогда, когда страна-сосед изменит отношение к политзаключенным.

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Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вопрос Беларуси сегодня на заседании СНБО не рассматривался. То, что касается восстановления сообщения с Беларусью, это будет зависеть не от нас, от поведения белорусов. Каким образом они будут обращаться с теми политзаключенными, которых сегодня уже тысячи в Беларуси", - говорится в сообщении.

Он вспомнил о решении Евросоюза, страны приняли единогласное решение о авиасообщении с Беларусью.

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"Они, если я не ошибаюсь, с завтрашнего дня вообще прекращают принимать любые самолеты из Беларуси", – сказал он.

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Напомним, с 26 мая Украина остановила авиасообщение с Беларусью. А в полночь с 28 на 29 мая ввела полный запрет на использование своего воздушного пространства белорусскими самолетами.

Ранее мы сообщали, что Кипр присоединился к списку стран-членов Евросоюза, которые закрыли свое воздушное пространство для полетов из Беларуси, после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

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