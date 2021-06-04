Когда Украина возобновит авиасообщение с Беларусью

Данилов заявил, что решение будет зависеть от поведения белорусов и их отношения к политзаключенным

Украина возобновит авиасообщение с Беларусью тогда, когда страна-сосед изменит отношение к политзаключенным.

Реклама

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вопрос Беларуси сегодня на заседании СНБО не рассматривался. То, что касается восстановления сообщения с Беларусью, это будет зависеть не от нас, от поведения белорусов. Каким образом они будут обращаться с теми политзаключенными, которых сегодня уже тысячи в Беларуси", - говорится в сообщении.

Он вспомнил о решении Евросоюза, страны приняли единогласное решение о авиасообщении с Беларусью.

В тренде В Украине робко потеплеет: прогноз погоды на выходные

"Они, если я не ошибаюсь, с завтрашнего дня вообще прекращают принимать любые самолеты из Беларуси", – сказал он.

Реклама

Напомним, с 26 мая Украина остановила авиасообщение с Беларусью. А в полночь с 28 на 29 мая ввела полный запрет на использование своего воздушного пространства белорусскими самолетами.

Ранее мы сообщали, что Кипр присоединился к списку стран-членов Евросоюза, которые закрыли свое воздушное пространство для полетов из Беларуси, после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.