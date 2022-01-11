Когда украинцев эвакуируют из Казахстана? В МИДе ответили

Из Казахстана хотят вернуться в Украину около 150 граждан. Они уже обратились в украинское посольство с просьбой о помощи.
Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
В то же время, в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана.
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Можно ли покинуть страну самолетом
Международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний. На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане.
По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытие аэропорта будет сообщено дополнительно.
Восстанавливается также транспортное сообщение, включая железнодорожное, между крупными казахстанскими городами.
Как будут эвакуировать украинцев
Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев.
Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана.
"Рекомендуем украинцам, которые предпочитают воспользоваться этой опцией, заранее проверять наличие мест и дать рейсы из Нур-Султана", – подчеркнул спикер МИД.
Пострадали ли украинцы в протестах
По данным МИД, среди пострадавших или задержанных в ходе последних событий в Казахстане украинцев не было.
"Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны", – добавил Николенко.
Раньше мы писали:
- 9 января стало известно, что Украина начала вывозить своих граждан из охваченного протестами и беспорядками Казахстана.
- Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане и осуждает насилие, которое привело к многочисленным жертвам в ряде городов.