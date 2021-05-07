Когда украинцев начнут колоть второй дозой вакцины: Ляшко назвал даты

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Вакцинация от коронавируса вторыми прививками стартует с 9 мая, но все будет зависеть от препарата. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Он напомнил, что для каждого из примененных в Украине препаратов от COVID-19 есть свой интервал между дозами.
- Американская вакцина Pfizer – вторую дозу начнут колоть с 9 мая. Начали вакцинировать 18 апреля, а интервал 21 день.
- Китайская вакцина CoronaVac – вторая прививка с 11 мая. Первая была с 13 апреля, а интервал 28 дней.
- Индийская вакцина CoviShield – вторая прививка с 19 мая. Начали с 24 февраля, а интервал 12 недель.
Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшний день вакцинированы первой дозой 821 тысяча украинцев. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине не будут вакцинировать по 10 млн человек в месяц.
Также к концу мая Украина ожидает задолженные COVID-вакцины.
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