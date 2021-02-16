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Когда уже начнется вакцинация от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

16 февраля, 09:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За прошедшие сутки в Украине выявили практически одинаковое количество новых больных и выздоровевших

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 16 февраля в Украине подтвердили 3143 новых случая заражения коронавирусом (1 276 618 с начала эпидемии). За понедельник умерли 150 украинцев (24 542 с начала эпидемии), а выздоровели 6189 человек (1 122 968 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошедшую неделю выявили 26 294 новых случая заражения коронавирусом, умерли 733 украинца, выздоровели 41 255 человек. По данным Минздрава, с 8 февраля и по 14-е в Украине на больничный режим лечения приняли 11 521 человек. Читайте подробнее об итогах эпидемии за неделю.

Напомним, что в Украине обещали начать вакцинацию от ковида с 15 февраля, но мы до сих пор даже не получили вакцину. Тем временем нам стало известно, что старт вакцинации откладывается. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заплатила все средства и оформила документы. И сейчас якобы урегулируются технические моменты по логистике отправки.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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эпидемия вакцинация вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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