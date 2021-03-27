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Когда в Украине могут остановить транспорт? Степанов назвал условие

27 марта, 02:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Кабмин может принять соответствующее решение, если ситуация выйдет из-под контроля

В Украине могут остановить работу общественного транспорта в том случае, если ситуация с коронавирусом начнет выходить из-под контроля.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", – сказал Степанов.

По его словам, сейчас власти следят за эпидемиологической ситуацией.

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Ранее Степанов спрогнозировал, что в Украине тяжелый период пандемии коронавируса будет до середины апреля.

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Напомним, в Украине стартовал второй этап вакцинации – прививки предлагают людям старше 80 лет, а также работникам социальной сферы и общественного здоровья. Вот только не все хотят делать укол. Сайт "Сегодня" разбирался, почему старики не хотят вакцинироваться от COVID.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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транспорт коронавирус Максим Степанов
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