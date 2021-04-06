Когда в Украине наступит COVID-катастрофа: Радуцкий назвал условие

Коллапс системы здравоохранения – это когда врачи начнут подменять Бога и решать, кому жить, а кому нет

В Украине сейчас тяжелая ситуация с коронавирусом. Но если количество больных в сутки достигнет 35-40 тысяч человек – это будет катастрофа для страны.

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Об этом рассказал в интервью РБК-Украина народный депутат, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что ровно год назад катастрофическим считалось количество в 5 тысяч больных в сутки.

"Осенью была катастрофа 25 тысяч, а на сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций. В отличие от первых двух волн, сейчас процент госпитализаций очень высокий", – сказал Радуцкий.

Он объяснил, что такое коллапс системы здравоохранения, когда все больницы будут забиты больными.

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"Я очень этого не хочу, чтобы наши врачи были вынуждены выполнять протокол очереди. Что такое коллапс? Это когда врач будет выбирать, кого спасать, а кого нет. Я бы врагам этого не пожелал. Я бы даже России такого не пожелал при всей нелюбви. Это те вещи, когда врач вынужден собой подменить Бога, решать, спасать жизнь человеку или нет. Вот это – катастрофа", – сказал нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Степанов заявлял, что в Украине будет расти количество заболевших COVID-19 и даже назвал пугающую цифру.

Также он рассказывал, способна ли Украина провести вакцинацию в этом году.

Видео: Сегодня

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