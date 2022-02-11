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Когда в Украине отменят ГИА и почему образовательный омбудсмен против? Мы разобрались

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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11 февраля, 15:55
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Принять такое решение нардепы хотят, чтобы предотвратить распространения коронавирусной болезни
Нововведение поддерживают не все / Коллаж "Сегодня"
Нововведение поддерживают не все / Коллаж "Сегодня"

В 2022 году в Украине планируют сделать государственную итоговую аттестацию по желанию. Школьники, которые заканчивают 11 классы, смогут сами решать проходить им ГИАили нет. Этот законопроект уже рассматривает комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Такое решение депутаты приняли, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Однако такую инициативу поддерживают не все.

Сайт "Сегодня" собрал все, что нужно знать о ситуации с ГИА в 2022 году.

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Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций получил на рассмотрение законопроект"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Что предлагают депутаты

  • освободить от ГИА 11-классников и студентов колледжей, которые также должны пройти ИГА и получить свидетельство о полном общем среднем образовании;

  • дать право проходить ГИА, в том числе и в форме ВНО, тем, кто захотел.

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Почему появилось такое решение

Принять такое решение нардепы хотят, чтобы предотвратить распространения коронавирусной болезни COVID-19. Все из-за:

  • сложной прогнозируемостью эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19;

  • дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году.

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ГИА отменять нельзя?

Такое нововведение поддерживают не все. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев против отмены ГИА.

"Отменять третий год подряд этот важный инструмент оценивания учебных результатов учащихся базовой и старшей школы, по моему мнению, означает углубить незнание качества украинского образования, которое с начала пандемии и так понесло существенные потери", – утверждает Сергей Горбачев.

Ежегодная отмена ГИА для 11-классников не позволит объективно оценивать их качество знаний.

"Для системы образования важно после каждого уровня образования четко знать, чему именно научились наши дети, где в знаниях есть пробелы, чтобы понимать, что изменять в образовательной системе", – говорит Сергей Горбачев.

Родители жалуются на уровень знаний детей

Родители жалуются на снижение уровня знаний своих детей из-за дистанционного обучения, утверждает омбудсмен. Все из-за того, что:

  • неравный доступ детей к образованию;

  • отсутствие или нехватка компьютерного оборудования;

  • неудовлетворительное качество интернета или его отсутствие;

  • психологические особенности по восприятию информации детьми всех возрастов;

  • неудовлетворительное качество учебного процесса со стороны некоторых педагогов;

  • утрата мотивации к обучению соискателями образования.

Нужно все тщательно взвесить!

Сергей Горбачев обратился к народным депутатам и Министерству образования и науки, чтобы они тщательно взвесили все "за" и "против" и не отменяли государственную итоговую аттестацию в 2022 году.

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