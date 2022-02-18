Когда в Украине потеплеет до +10? Прогноз погоды на неделю

Синоптик прогнозирует потепление уже в ближайшие дни, однако местами погода может оказаться опасной

В Украину придет потепление. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода. Однако следует готовиться к порывистому ветру, а также колебания атмосферного давления.

Об этом пишет издание Апостроф.

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Согласно прогнозу начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Пострыганя, порывы ветра будут колебаться от 15 до 20 метров в секунду, температура воздуха будет подавляющей теплой. Холоднее всего будет в ночь на 19 февраля, температура упадет до -3 градуса.

На выходные температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов. Днем ожидается +3-8 градусов.

В понедельник, 21 февраля, температура воздуха местами прогреется до +10 градусов. При этом количество осадков будет минимальным.

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Вместе с тем, как отмечает Пострыгань, порывистый ветер, колебания атмосферного давления и высокая влажность воздуха будут способствовать не совсем комфортным ощущениям некоторых людей.

По предварительной информации синоптика, во вторник, 22 февраля, стоит ожидать нового циклонического вихря.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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К примеру, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не следует забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или самостоятельно добавлять какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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