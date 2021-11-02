Когда в Украине пройдет ВНО-2022 – даты

Регистрация начнется с 1 февраля по 9 марта

Когда пройдет ВНО 2022. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине утвердили график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году. Регистрация начнется с 1 февраля по 9 марта 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра оценивания качества образования.

Реклама

График ВНО 2022

Физика 23 мая

Химия 26 мая

Украинский язык и литература 31 мая

Математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня

Испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня

Английский язык 7 июня

История Украины 10 июня

География 14 июня

Биология 17 июня

Отмечается, результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Пробное ВНО-2022

В Украине регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в течение 5-22 января. Зарегистрироваться на тестирование можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Реклама

Пробное тестирование с украинского языка, украинского языка и литературы состоится 19 марта, по истории Украины, по математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 26 марта. В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля — по другим учебным предметам.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.

Реклама

Ранее мы писали: