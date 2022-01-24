Когда в Украине ударят морозы: актуальный прогноз

На дорогах и тротуарах в стране синоптики прогнозируют гололедицу из-за сильных морозов

Некоторые области страны засыплет снегом / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается морозная и снежная. В некоторых регионах будет значительное снижение температуры. Столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза.

Об этом пишет Укринформ.

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В понедельник и вторник, 24-26 января, в Украине продолжит идти снег, только в западных областях без осадков, на дорогах стоит ожидать гололедицу.

24 января в южной и восточной части ночью до 8 градусов мороза, днем ​​от -6 до -1 градуса. На остальной территории ночью до 11 градусов мороза.

25 января морозы в стране усилятся. На юге и востоке ночью до -10 градусов, а днем ​​до 6 градусов мороза. На остальной территории ночью от 14 до 9 градусов мороза. В Прикарпатье и Закарпатье ночью местами до -20. Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 5 градусов мороза.

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Какая будет зима в Украине

Январь прогнозировали контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая его половина – морозная и со снегопадами.

Февраль ожидается холодный, снежный, с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце – трескучие морозы и снег.

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