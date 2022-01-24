Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Когда в Украине ударят морозы: актуальный прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На дорогах и тротуарах в стране синоптики прогнозируют гололедицу из-за сильных морозов
Некоторые области страны засыплет снегом / Коллаж "Сегодня"
Некоторые области страны засыплет снегом / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается морозная и снежная. В некоторых регионах будет значительное снижение температуры. Столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза.

Об этом пишет Укринформ.

Реклама

В понедельник и вторник, 24-26 января, в Украине продолжит идти снег, только в западных областях без осадков, на дорогах стоит ожидать гололедицу.

24 января в южной и восточной части ночью до 8 градусов мороза, днем ​​от -6 до -1 градуса. На остальной территории ночью до 11 градусов мороза.

25 января морозы в стране усилятся. На юге и востоке ночью до -10 градусов, а днем ​​до 6 градусов мороза. На остальной территории ночью от 14 до 9 градусов мороза. В Прикарпатье и Закарпатье ночью местами до -20. Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 5 градусов мороза.

Реклама

Какая будет зима в Украине

Январь прогнозировали контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая его половина – морозная и со снегопадами.

Февраль ожидается холодный, снежный, с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце – трескучие морозы и снег.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Мост Метро в Киеве разваливается прямо под ногами прохожих (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Буковель идет солнечная погода! Синоптики дали прогноз Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

110 840

заболело за неделю в Украине

+101%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять