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Когда в Украину придет новая волна COVID-19? Прогноз Минздрава

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
30 ноября, 17:21
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Украинцы еще могут предотвратить новую волну ковида, однако если вспышка все же будет, это случится после Нового года
Какая ситуация с ковидом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Какая ситуация с ковидом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине новая волна коронавируса может начаться в период с конца января по март. Однако пока более точный временный диапазон установить сложно.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС.

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По словам Ляшко, сейчас развитие ситуация с ковидом трудно предвидеть, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже этой осенью власти рассчитывали на период середины ноября, а новая волна началась еще в октябре. Он добавил, что вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ.

"Поэтому новую волну можно ожидать к концу января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", – отметил глава Минздрава.

Ляшко уточнил, что на этой неделе эксперты подготовят более точный прогноз. Однако он подчеркнул, что если украинцы будут активнее вакцинироваться, высокой, как в этот раз, смертности можно избежать.

Грозит ли Украине новый штамм "Омикрон"?

Чтобы уберечься и прекратить распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", прилетающих из заграницы украинцев необходимо помещать на обсервацию, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

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По его словам, Украина не готова встречать новый вариант этого вируса. Во-первых, поскольку запускаются новые опасные цепочки распространения инфекции – снова на первое место выходит расследование контактов. Людей, прилетающих из заграницы, нужно помещать в обсервацию, чтобы замедлить попадание этого варианта вируса в наше общество.

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