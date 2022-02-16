Когда в Украину придет весна и закончатся морозы: прогноз от синоптика

Украинцам рассказали, когда в стране поднимется температура воздуха

Осадков ждать не стоит / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине ночью становится все теплее. Синоптики прогнозируют, что совсем скоро "минус" ночью и вовсе пропадет.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Сегодня ночью еще есть небольшой мороз, а утром из-за него на дорогах появилась гололедица. Тепло только на юге.

"Во второй половине недели глаза даже ночные "минусы" растворятся в более теплом воздухе", – утверждает Наталия Диденко.

В Киеве расцвели первые подснежники

В Киеве на Отрадном массиве расцвели подснежники. Как рассказывают местные жители, цветы посадили несколько лет назад.

Реклама

По словам людей, подснежники хорошо разрослись на улице Академика Стражеско, ведь лужайка находится в тени между панельными домами. Поэтому здесь для этих цветов есть благоприятные условия роста.

Отмечается, что на лужайке расцвели обычные подснежники, краснокнижные. Здесь выросло несколько сотен небольших кустов.

Читайте также