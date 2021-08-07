Когда вакцинироваться переболевшим COVID-19 – в Минздраве ответили

Для тех, кто по работе много общается с людьми, есть особая рекомендация

Только за минувшие сутки в Украине вакцинировались более 100 тысяч человек. Фото: коллаж "Сегодня"

Тем, кто переболел COVID-19, можно и нужно вакцинироваться. Общая рекомендация – делать прививку через полгода, но есть и исключения.

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Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью "Радіо Свобода".

Как пояснил Кузин, пока нет четко определенной цифры титра антител, который полностью защищает человека от коронавирусной инфекции.

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Однако есть общая рекомендация по вакцинации людей, уже переболевших COVID-19 – а именно, через полгода после болезни.

"Сейчас действует рекомендация такая, что, несмотря на то, вы переболели или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендации провести вакцинацию после 6 месяцев после завершения болезни. Это общая рекомендация. То есть человек выздоровел, шесть месяцев и можно вакцинироваться", – отметил главный санврач.

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В то же время Кузин не рекомендует ждать полгода тем, кто работает в критической инфраструктуре и много общается с людьми, например, педагогам и медикам. Им стоит вакцинироваться, как только будет возможность.

Главный санврач также заявил, что Минздрав планирует вакцинировать более 50% украинцев до конца года. Однако по состоянию на утро 7 августа сделали немногим более 6,4 млн прививок (совокупно первых и вторых доз), что составляет около 6% взрослого населения Украины.

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