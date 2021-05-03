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Когда выйдет скандальный фильм о вагнеровцах: в Bellingcat очертили новые сроки

3 мая, 11:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Первая часть расследования выйдет в текстовом варианте, а сам фильм покажут уже осенью

Фильм международных расследователей из Bellingcat о вагнеровцах выйдет в этом месяце.

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Об этом рассказал автор расследования Христо Грозев, передает ГОРДОН.

По его словам, выход самого фильма о вагнеровцах откладывается из-за пандемии COVID-19, а также в связи с необходимостью подтверждения достоверности полученных в процессе расследования данных и совершения Россией все новых преступлений.

"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели", – сказал Грозев и добавил, что сам фильм в видеоверсии выйдет после лета.

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На уточняющий вопрос, будет ли это до июня, он ответил утвердительно: "Да, можно ориентировать на это – "до" (до июня)".

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Как сообщали новости "Сегодня", изначально планировался выход фильма 15 марта, потом его якобы переносили на начало апреля. Читайте подробнее, что мы можем увидеть в фильме о вагнгеровцах.

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